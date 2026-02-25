Trump al Congresso | Our country is back

Donald Trump ha affermato che “il nostro paese è tornato” durante il suo discorso al Congresso, attribuendo questa sensazione alla ripresa economica e alla sicurezza rafforzata. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di molti, mentre si concentrava sui successi ottenuti negli ultimi mesi. Trump ha inoltre sottolineato come le politiche adottate abbiano contribuito a migliorare la situazione nazionale. La sua presenza al Congresso ha suscitato molte reazioni tra i presenti.

3.23 "Our country is back", il 'nostro paese è tornato'. Sono le prime parole di Trumpa al discorso sullo Stato dell'Unione di fronte ai membri del Congresso. "Il nostro paese è paese è tornato,più grande,forte e più ricco che mai. Non torneremo indietro,questa è l'età dell'oro dell'America", ha aggiunto mettendo in evidenza che l'America non è mai stata così rispettata. Trump è stato accolto da una standing ovation ma anche da qualche fischio e ha stretto le mani a due giudici della Corte Suprema. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump è azzoppato al CongressoAll'inizio del 2026, a Washington si registra un raffreddamento della maggioranza repubblicana alla Camera dei Deputati, che sembra già sfaldarsi.

Trump, smacco al Congresso: il blocco dei dazi al Canada passa grazie ai repubblicaniDonald Trump ha subito un colpo al Congresso.

Trump Threatens NATO Allies Over Greenland | Congress Pushes Back

Usa, Trump all'esame del Congresso con il discorso sullo stato dell'Unione. Dazi, Ucraina, immigrazione i temiNon si può dire che negli ultimi 12 mesi gli Stati Uniti non abbiano svolto un ruolo da protagonista negli sconvolgimenti economici e politici ...

Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: temi e anticipazioniÈ in programma nella serata di martedì 24 febbraio 2026 (orario degli Stati Uniti, nella notte italiana fra martedì e mercoledì) il secondo Discorso sullo stato dell'Unione del secondo mandato preside ...

Il discorso alle 3 ora italiana in diretta su Rainews.it. Trump sfiderà il Congresso tra tensioni e boicottaggiIl Presidente atteso alla prova del discorso annuale in un clima di scontro totale con i Democratici, tra lo stallo sui fondi federali, il caso dei dazi bocciati

Balletto infinito sui dazi: le manovre di Trump per aggirare il Congresso x.com