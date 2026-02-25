Truffa dello specchietto sventata dagli agenti la riconoscenza della vittima | Grazie per la professionalità l' educazione e l' umanità

ANCONA – Il ‘modus operandi’ del presunto danno a un veicolo con richiesta di denaro, e l’intervento delle forze dell’ordine che hanno sventato la truffa ai danni di un’automobilista. Un lieto fine che ha spinto la vittima della tentata truffa (di cui abbiamo parlato qui) a rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’epilogo positivo della vicenda. Una lettera che ha come destinatari il Questore, il dirigente della Squadra Mobile e il sindaco del comune dorico, ai quali la signora Maria Grazia ha voluto esternare la sua gratitudine per l’efficienza e la disponibilità dimostrati. scrivo queste righe con sincera emozione per ringraziare tutti gli agenti (Polizia Municipale e Squadra Mobile) intervenuti ieri in via Flaminia, quando sono stata coinvolta in un tentativo di truffa ai miei danni. Devo confessare che c'ero quasi caduta. Le richieste di denaro e la situazione confusa per un momento mi hanno disorientata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

