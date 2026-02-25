Truffa della monetina L’auto con la banda fermata in Valtiberina

Un furto con truffa della monetina ha portato all’arresto di tre persone, intercettate in Valtiberina dopo una segnalazione. La polizia ha agito rapidamente, unendo le forze tra i reparti di Umbria e Toscana, e ha fermato l’auto con i sospettati a bordo. La banda era appena uscita da un’operazione criminale nella zona, e gli agenti hanno recuperato alcuni oggetti rubati. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei tre individui.

L'arresto è scattato grazie alla coordinazione tra i reparti dei carabinieri di Umbria e Toscana: subito dopo l'ennesimo furto, ricevuta la segnalazione, i militari di Sansepolcro hanno intercettato l'auto in fuga con tre sospettati a bordo. All'interno del veicolo è stata rinvenuta l'intera refurtiva appena rubata dal parcheggio di un supermercato: il conducente è stato denunciato, gli altri due complici (di età compresa fra i 30 e i 35 anni di origine sudamericana) sono invece stati arrestati. Hanno diversi precedenti alle spalle e in un caso anche un decreto di espulsione dal territorio italiano.