Truffa 60enne sui social | 55enne bolognese a processo

Niente busta paga, per un prestito, ma solo una ricarica Postepay: così la finta impiegata di banca è sparita con i soldi Un prestito agevolato, senza le maglie burocratiche delle banche, ma era l'ennesima trappola. Una donna di 55 anni di Bologna, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un 60enne di Salza Irpina (Av). Il processo si aprirà il prossimo 18 marzo. Tutto ha inizio su messenger. La vittima, in cerca di un finanziamento di 10.000 euro, viene agganciata dalla donna che, spacciandosi per una dipendente di una banca, propone unprestito rapido, senza alcuna garanzia o busta paga. L’unica spesa, quella per l'istruttoria, 250 euro. Lo riferisce Avellino Today. Seguendo le istruzioni della sedicente consulente, il 60enne ha effettuato una ricarica su una carta Postepay. Una volta incassato il denaro, però, la donna ha interrotto ogni comunicazione, rendendosi irreperibile e facendo svanire nel nulla la promessa del finanziamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

