Trovata morta in casa poi la sconvolgente scoperta sul corpo | giallo in Italia

La tragedia si è consumata a Ostellato, piccolo centro del Ferrarese. La donna, di origini ucraine, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Donatori degli Organi. Il corpo era a terra, all’interno dell’abitazione. A lanciare l’allarme, poco dopo le 19, è stato il marito, rientrato dal lavoro. Secondo il suo racconto, avrebbe trovato la moglie già priva di sensi e avrebbe immediatamente contattato i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, insieme all’automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. A rendere ancora più inquietante la scena è stato un dettaglio che gli investigatori stanno analizzando con attenzione: la donna presentava un coltello conficcato nel petto, all’altezza del cuore. Un unico fendente, descritto come violento, sarebbe stato sufficiente a provocare la morte. Un elemento che apre a scenari diversi. Si è trattato di un gesto volontario o di un omicidio? Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Trovata morta così, in casa: orrore in Italia, giallo dopo la spaventosa scopertaUna donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua casa a Melissano, nel Salento.

Leggi anche: “Tagli sul corpo”. Dramma in Italia, mamma trovata morta così: scena agghiacciante, è giallo

Temi più discussi: Anziana trovata morta in casa a Villasor, l’autopsia: è stata morte naturale; Donna accoltellata al petto, giallo sulla oss trovata morta in casa: Era arrivata da poco in paese; Ostellato, trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto; Malore fatale in casa, 46enne trovata morta dalla figlia.

Donna trovata morta in casa dal marito con un coltello conficcato nel pettoScoperta drammatica martedì sera a Ostellato, nel Ferrarese. Una donna di 55 anni, impiegata come operatrice socio-sanitaria, è stata trovata senza vita all'interno ... leggo.it

Giallo nel Ferrarese, donna trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto, disposta autopsiaUna 55enne di origini ucraine è stata trovata morta in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto ... fanpage.it

Trovata morta a 23 anni dopo l’allarme, tragedia in città https://ebx.sh/eJWxhR - facebook.com facebook

Dramma sulla Togliatti: donna trovata morta in una baracca sotto al ponte dell'A24 ift.tt/OjhGxQz x.com