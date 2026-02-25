Tribunale di Foggia sentenza di procedimento penale a carico di Radatti Giuseppe

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosaria Renzetti con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal dott. G. Petti (VPO delegato) e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa M. Lastella ha pronunciato la seguente Radatti Giuseppe, libero assente, nato a San Severo il 22.08.80 e ivi resid. in via G. Cesare n. 3 se. A, difeso di fiducia dall'Avv. A. Martino, assente, sost. ex art. 97 co 4 cpp dall'Avv. G. Clemente, presente. RADATTI Giuseppe nato a San Severo il 22.8.1980 e residente in San Severo in via Giulio Cesare n. 3 sc.A in ordine al reato di cui agli arti. 624bis e 625, n. 2, c.p., perché al fine di profitto ed agendo con violenza sulle cose, si impossessava di vari attrezzi per l'agricoltura, di materiale ferroso e di tre scale in alluminio, sottraendole al possessore proprietario identificato in Bonfitto Vincenzo, introducendosi in luogo di privata dimora previa rottura del lucchetto di chiusura della porta di ingresso dell'immobile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

