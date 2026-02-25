Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo | Scusate ho parlato a vuoto Cosa è successo

Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo gridando “Scusate, ho parlato a vuoto” dopo aver cantato poche note. La causa sembra essere stata un problema tecnico che ha disturbato la sua performance, lasciando il pubblico sorpreso. La sua voce si è spezzata mentre cercava di riprendere il filo del brano, creando un momento inaspettato sul palco dell’Ariston. L’incidente ha attirato l’attenzione di spettatori e telecamere. Il cantante si è poi scusato e ha cercato di riprendere il concerto.

© Ilrestodelcarlino.it - Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo: “Scusate, ho parlato a vuoto”. Cosa è successo

Bologna, 25 febbraio 2026 - ' Uomo che cade '. Come 24esimo cantante in gara, con questo brano potente, si è esibito ieri sera, per la prima volta sul palco dell'Ariston, alla 76esima edizione di Sanremo, Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e Anna Dan. Il 29enne bolognese ha cantato qualche minuto prima dell'una di notte. L’inconveniente tecnico e il microfono che parla a vuoto. A rompere il ghiaccio un piccolo inconveniente tecnico: Tredici Pietro ha iniziato a cantare con un microfono da cui non è uscito un suono. " Scusatemi, ho parlato al vuoto " ha scherzato il cantante pochi secondi dopo quando ha interrotto l'esibizione per riprenderla con un microfono nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: “Ho parlato al vuoto”Un problema tecnico ha fermato Tredici Pietro durante il suo debutto a Sanremo 2026, perché il microfono dell'artista non funzionava. Sanremo, imbarazzo tecnico per Tredici Pietro: il microfono non parte, gelo in sala. Il cantante: «Ho parlato al vuoto»Tredici Pietro ha incontrato un problema tecnico al suo debutto a Sanremo, causando un silenzio imbarazzante in sala. Temi più discussi: Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo: Scusate, ho parlato a vuoto. Cosa è successo; Uomo che cade - Tredici Pietro; Sanremo 2026, Carlo Conti da Fiorello a La Pennicanza: Una pennica ora? Impossibile; Sanremo 2026, cos'è successo ieri sera alla prima serata del Festival. Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo: Scusate, ho parlato a vuoto. Cosa è successoBologna, 25 febbraio 2026 - 'Uomo che cade'. Come 24esimo cantante in gara, con questo brano potente, si è esibito ieri sera, per la prima volta sul palco dell'Ariston, alla 76esima edizione di ... ilrestodelcarlino.it Tredici Pietro canta L’uomo che cade – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Tredici Pietro canta L'uomo che cade – Il testo e il significato della canzone che il cantante presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it Sanremo 2026: Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi tra rap e Vita - facebook.com facebook Standing ovation per Sal da Vinci, Tredici Pietro col microfono muto x.com