Tredici Pietro debutta al Festival con i gioielli a catena da quasi 20mila euro

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, partecipa a Sanremo 2026 portando un brano intitolato

Tra i big in gara di Sanremo 2026 c'è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi che presenta l'inedito Uomo che cade. Chi ha firmato e quanto valgono i gioielli che ha indossato nella prima serata?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con “Uomo che cade”Tredici Pietro, rapper e cantautore emergente della scena italiana, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Uomo che cade”.

Sanremo, Tredici Pietro: «Vado al Festival per spaccare tutto, non mi sarei mai presentato con una spicciolata in cassa dritta». L’intervistaTredici Pietro si presenta a Sanremo con un obiettivo chiaro: dimostrare di meritare il suo spazio nel mondo della musica.

Temi più discussi: Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con Uomo che cade; Chi è Tredici Pietro? Il rapper debutta al festival di Sanremo - Radio Globo; Sanremo 2026, Tredici Pietro su RTL 102.5 presenta il brano in gara Uomo che cade; Sanremo 2026, Tredici Pietro al Festival (senza l’aiuto di papà Morandi): testo e significato di Uomo che cade.

Tredici Pietro debutta al Festival con i gioielli a catena da quasi 20mila euroTra i big in gara di Sanremo 2026 c'è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi che presenta l'inedito Uomo che cade ... fanpage.it

Tredici Pietro, problemi tecnici a Sanremo 2026: microfono spento/ Non partiva: Laura Pausini lo rincuoraTredici Pietro, microfono spento a Sanremo 2026: Non partiva. Laura Pausini rincuora il cantante dopo i problemi tecnici: Portano bene ... ilsussidiario.net

- Tredici Pietro … se anche non si sapesse di capirebbe subito che è il figlio del grande Gianni Morandi #tredicipietro facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com