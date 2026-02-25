Travolto da un furgone lungo il raccordo Terni-Orte operaio Anas in codice rosso

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo il raccordo Terni-Orte in corrispondenza di un cantiere mobile dell’Anas. Secondo una prima ricostruzione, un operaio Anas è stato travolto da un furgone mentre stava lavorando. L’impatto si è verificato in un tratto in cui si procede a senso unico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Travolto in un cantiere Anas sul raccordo a Corciano: grave un operaio di Vasto [FOTO]Un operaio di Vasto è rimasto coinvolto in un incidente stradale venerdì mattina lungo il raccordo Ra6 Perugia - Bettolle, nel territorio di Corciano.

