Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo il raccordo Terni-Orte in corrispondenza di un cantiere mobile dell’Anas. Secondo una prima ricostruzione, un operaio Anas è stato travolto da un furgone mentre stava lavorando. L’impatto si è verificato in un tratto in cui si procede a senso unico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Travolto in un cantiere Anas sul raccordo a Corciano: grave un operaio di Vasto [FOTO]Un operaio di Vasto è rimasto coinvolto in un incidente stradale venerdì mattina lungo il raccordo Ra6 Perugia - Bettolle, nel territorio di Corciano.

Temi più discussi: Incidente Vicenza, pensionato ucciso da un furgone a Bressanvido vicino al cantiere della pista ciclabile; BRESSANVIDO | CICLISTA DI 72 ANNI MUORE TRAVOLTO DA UN FURGONE; Tragedia della strada: ciclista travolto e ucciso da un furgone. E' morto il 72enne Ajazi Ramazan; Nas Travolto da un furgone lungo il raccordo Terni-Orte, operaio Anas in codice rosso.

Narni, gravissimo operaio di 35 anni travolto da un furgone mentre sta lavorando in un cantiere del raccordoL'uomo si trovava su un tratto di carreggiata chiusa quando è stato investito dal veicolo. E' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Maria di Terni ... corrieredellumbria.it

Incidente Vicenza, pensionato ucciso da un furgone a Bressanvido vicino al cantiere della pista ciclabileRamazan Ajazi,72 anni, travolto a margine della carreggiata in località Poianella: è stato sbalzato a terra, per lui non c'è stato niente da fare ... corrieredelveneto.corriere.it

Operaio Anas investito sul raccordo Terni-Orte: ferito ma non in pericolo di vita x.com

Terni, investito operaio Anas sul raccordo Terni-Orte Incidente nel pomeriggio sul raccordo Terni-Orte ll’altezza del km 12,600. Un veicolo ha investito un cantoniere Anas impegnato in un cantiere mobile. L’uomo è stato soccorso dal 118. In corso gli accertam - facebook.com facebook