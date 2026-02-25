Trasporto pubblico locale approvata mozione per la gratuità agli under 26

L’atto ha ricevuto 21 voti a favore (Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra, Casa riformista) e 14 contrari (Fratelli d’Italia, Forza Italia) Approvata a maggioranza in Consiglio regionale una mozione sulle agevolazioni per i giovani che si servono del trasporto pubblico locale. 21 i voti a favore (Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra, Casa riformista) e 14 quelli contrari (Fratelli d’Italia, Forza Italia). A illustrare in Aula la mozione è stato lo stesso Mazzeo. “Vogliamo essere concreti – ha spiegato – e per questo chiediamo uno studio di fattibilità, per sapere quanto costa e come possa essere sviluppato un provvedimento che permetta ai ragazzi sotto i 26 anni di poter usufruire gratuitamente del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

