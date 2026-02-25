trasporti scolastici iscrizioni al via

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha avviato le iscrizioni al trasporto scolastico per il 2026-27, a causa della crescente domanda tra le famiglie. La procedura permette agli studenti di accedere ai bus dedicati, che collegano le zone periferiche al centro città. Le iscrizioni si concluderanno tra alcune settimane, offrendo ai genitori la possibilità di programmare il servizio in anticipo. Le modalità di adesione sono già disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Sono aperte le nuove iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Castel San Pietro Terme per l’anno scolastico 2026-27. La domanda si compila on-line sul sito del Comune con Spid o Carta d’Identità elettronica, entrando nella sezione “Servizi”, e poi, scorrendo la lista “Servizi in evidenza” sulla destra, cliccare su “Trasporto scolastico”. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. Su ogni mezzo di trasporto scolastico è sempre presente un accompagnatore, sia all’andata che al ritorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

