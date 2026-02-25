Tragico tamponamento tra Polla e Sant' Arsenio | indagato il conducente del trattore

Il conducente del trattore coinvolto nell'incidente, avvenuto a Polla, nel quale morì Pasquale Lombardi, è stato indagato per omicidio colposo. Si tratta di un atto nato dalla disposizione della Procura di Lagonegro, che si occupa del caso, di esaminare il trattore. La Procura di Lagonegro e gli agenti della Polizia locale di Polla che si occupano del caso stanno effettuando tutti gli accertamenti per evidenziare eventuali responsabilità nel sinistro del novembre dello scorso anno lungo la strada regionale che da Sant'Arsenio porta a Polla e che provocò - un mese dopo - la morte del 64enne geometra di San Pietro al Tanagro. L'indagato, un giovane di origini lucane, è difeso dall'avvocato Rosaria Galatro. Pasquale Lombardi, stimato professionista è deceduto in ospedale a Polla, dove fu portato subito dopo l'incidente in gravissime condizioni, dal personale del 118. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

