Tragedia sul lavoro a Pieve Eseguita l’autopsia | le indagini vanno avanti

Una tragedia sul lavoro a Pieve ha portato alla morte di un uomo, causata da condizioni di sicurezza insufficienti sul sito. I medici hanno effettuato l’autopsia ieri mattina al policlinico delle Scotte di Siena, dove sono stati raccolti dettagli importanti per capire le cause dell’incidente. Le autorità continuano le indagini per chiarire eventuali responsabilità e garantire che si evitino altre tragedie simili. Gli inquirenti approfondiscono i fatti e ascoltano i testimoni.

© Lanazione.it - Tragedia sul lavoro a Pieve. Eseguita l’autopsia: le indagini vanno avanti

di Claudio Roselli È stata eseguita ieri mattina, al policlinico delle Scotte di Siena, l’autopsia sul corpo di Marco Cacchiani, una delle ultime vittime sul lavoro in ordine di tempo che continuano purtroppo a contarsi in tutta Italia. Nell’arco previsto che va dai 30 ai 45 giorni di tempo verranno comunicati i risultati dell’esame che fin da venerdì scorso, giorno della tragedia consumatasi a, aveva disposto il pm Giorgio Martano, adottando anche il provvedimento del sequestro della parte di capannone dell’azienda Tratos nella quale il 39enne tecnico specializzato residente a Rigutino di Arezzo era impegnato quando ha ceduto il lucernario in plexiglas. 🔗 Leggi su Lanazione.it La morte di Debora in ospedale, eseguita l'autopsia: indagini su presunte omissioniNella serata di venerdì è stata eseguita l’autopsia su Debora Minutoli, la donna di 41 anni deceduta l’8 gennaio presso l’ospedale di Patti. Tragedia sul lavoro. L’autopsia conferma i traumi fatali per Cosci: "Ora perizia sul lettino"Giovanni Cosci, operaio di 78 anni, è morto dopo essere stato schiacciato dagli ingranaggi di un letto antidecubito mentre tentava di ripararlo nella RSA San Domenico di Pescia. Temi più discussi: Tragedia sul lavoro a Bernate Ticino: muore operaio di 37 anni schiacciato da muletto; Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore, la vittima è un 24enne di Sarno; Tragedia sul lavoro a Pieve Santo Stefano, muore un 38enne; Tragedia sul lavoro a Calabritto: operaio perde la vita travolto da un albero. Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: operaio di 24 anni muore travolto da un camionLa vittima è un ragazzo di 24 anni, originario di Sarno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava nell’area esterna dell’azienda quando sarebbe stato travolto da un autoarticolato della ... agro24.it Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: muore a 24 anni Carmine Albero, investito da un camionCarmine Albero, 24 anni di Sarno, è deceduto questa mattina nel piazzale di un'azienda di autotrasporti a Nocera Inferiore. cronachedellacampania.it Liratv. . Morte sul lavoro, CGIL: «Serve riforma filiera logistica» "La nota del sindacato all'indomani della tragedia di Nocera Inferiore" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #CGIL #eseiprotagonista #morte #Filt #lavoro #logistica #noceraInferiore # - facebook.com facebook