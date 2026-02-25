Tragedia in casa donna trovata morta | E' un episodio violento Indagini in corso

Una donna è stata trovata morta in casa, probabilmente vittima di un episodio violento. La scoperta è avvenuta martedì sera, intorno alle 19, in un’abitazione di via Donatori di sangue a Ostellato. Gli agenti arrivati sul posto hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare eventuali segni di colluttazione. La scena del delitto rimane sotto osservazione mentre si cercano testimoni.

Giallo ad Ostellato. Nella prima serata di martedì 24, intorno alle 19, il cadavere di una donna è stato trovato all’interno di un’abitazione di via Donatori di organi. Sul posto, dopo l’allarme, sono giunti subito i sanitari del 118 che hanno tentato di salvare la vita della vittima, senza però riuscirci. In zona sono poi arrivati anche i carabinieri, con il reparto scientifico. Secondo quanto si apprende, la signora avrebbe circa 50 anni e sarebbe un’operatrice sanitaria di origine ucraina assunta in una struttura della zona. Secondo la prima ipotesi, la morte sarebbe imputabile ad un episodio violento (si parla di ferite al petto), ma non è chiaro se ciò si possa ricondurre all’azione di un’altra persona o, più che altro, ad un gesto autolesivo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Donna trovata morta in casa con ferite all’addome: indagini in corsoUna donna è stata trovata senza vita in casa, con ferite all’addome, a causa di una presunta aggressione.

Lecce, donna di 49 anni trovata morta in casa: indagini in corsoQuesta mattina a Melissano, in provincia di Lecce, una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua casa.

