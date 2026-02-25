Tragedia a Monfalcone | operaio cade da 20 metri indagini aperte

Un giovane operaio italiano di 28 anni ha perso la vita questa mattina a Monfalcone, precipitando da circa 20 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone nel cantiere Fincantieri. L’incidente, avvenuto intorno alle 10:05, ha l’intervento immediato dei sanitari del 118 e dei carabinieri, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine, mentre la comunità locale è in attesa di ulteriori dettagli sulle generalità della vittima. La tragedia ha scosso profondamente il cantiere, solitamente brulicante di attività, trasformandolo in un luogo di dolore e costernazione. I colleghi dell’operaio, ancora sotto shock, hanno descritto l’accaduto come improvviso e inaspettato. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente, esaminando le misure di sicurezza adottate e le procedure seguite. La zona è stata isolata e messa sotto sequestro per permettere le indagini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Monfalcone, precipita per 20 metri in un cantiere navale: morto un giovane operaio

Toscana, tragedia sul lavoro: operaio precipita da 7 metri, indaginiUn incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 38 anni a Pieve Santo Stefano, in Toscana.