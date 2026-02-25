Traffico Roma del 25-02-2026 ore 18 | 30

Luceverde Roma incidente con code su via Flaminia nei pressi di via dei Due Ponti in uscita da Roma Quindi in direzione del raccordo anulare altro incidente con difficoltà di transito in piazza Adriana all'altezza di via Alberico II intenso il traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina e poi lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la via Anagnina sulla via Salaria fino al 28 di febbraio riduzione della carreggiata per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale al momento si registrano rallentamenti e code per una frana chiusa via di Fioranello tra via Appia Nuova e via Ardeatina transito consentito solo ai residenti in programma lavori notturni alla galleria Giovanni XXIII che resterà chiusa dalle 22 alle 6 di domani in direzione Pineta Sacchetti da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

