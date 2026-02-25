Traffico Roma del 25-02-2026 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via di Vigna Stelluti disagi al traffico per incidente altezza via Marco Besso su via Salaria fino al 28 febbraio riduzione della carreggiata per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est al momento si registrano rallentamenti e code fino al 25 di marzo chiusa per lavori la rampa che da via Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro si immette su via Carlo Levi fino al 18 marzo lavori anche su via Aurelia con transito su una riduzione della sede stradale tra via Pietro De Francisci e via Remo pannain in programma lavori notturni la galleria Giovanni XXIII che resterà chiusa dalle 22 alle 6 di domani in direzione Pineta Sacchetti https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 16-02-2026 ore 16:30

They Flew In. They Never Came Back. (Full Documentary - Extended Version)

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Giro della Sardegna - Le regole per il traffico; A Roma un convegno sull’importanza del traffico delle rinfuse.

Traffico Roma del 25-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati sul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code per traffico intenso ma anche per incidente tra avvenuto tra l'uscita a ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 25-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio vetro Mati è a Roma sul grande raccordo anulare rallentamenti e code a tratti per traffico in carreggiata interna tra uscita Settebagni e ... romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Roma: traffico in tilt al casello di Roma Nord, il video Domenica sera caos al casello di Roma Nord, dove un enorme ingorgo ha bloccato completamente il traffico in autostrada. Nel video si vedono lunghe file di auto ferme, con automobilisti rimasti in cod - facebook.com facebook