Traffico Roma del 25-02-2026 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio in direzione tangenziale sempre sulla tangenziale rallentamenti traffico intenso sulla Cassia la Flaminia e la Salaria dal raccordo in direzione centro rallentamenti in via di Rocca Cencia per un incidente oggi il via ufficiale i nuovi cantieri sulla linea C della metropolitana per la realizzazione di 49 azioni nell'area centrale ed è tunnel tra le fermate in particolare in via Barletta sono occupati i marciapiedi centrali la pista ciclabile e porzioni della stradale è possibile percorrere la strada in una corsia centrale a senso unico da viale delle Milizie a viale Giulio Cesare coinvolta su via Famagosta ci spostiamo a via di Fioranello dove prosegue la chiusura tra via Appia Nuova e via Ardeatina per uno smottamento e sulla Colombo Per consentire i lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa da oggi è chiuso al transito lo svincolo che consente l'immissione in via Carlo Levi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

