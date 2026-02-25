Traffico Roma del 25-02-2026 ore 08 | 30

L’incidente verificatosi tra l’uscita a Tor Cervara e l’ingresso della tangenziale est ha causato rallentamenti e code sulla A24. La collisione ha coinvolto più veicoli e si è verificata vicino allo svincolo dell’ospedale Sant’Andrea, provocando congestione in entrambe le direzioni. La situazione si è aggravata con traffico intenso anche sulla Flaminia e sulla via Salaria, rallentamenti dovuti a lavori e altri incidenti. La circolazione rimane critica in vari punti della città.

Luceverde Roma Bentrovati sul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code per traffico intenso ma anche per incidente tra avvenuto tra l'uscita a Tor Cervara è l'ingresso con tangenziale est su Grande Raccordo Anulare incidente in prossimità dello svincolo ospedale Sant'Andrea in carreggiata esterna rallentamenti in corso sulla tangenziale traffico in coda tra l'uscita Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico traffico in coda sulla Flaminia per il raccordo anulare due punti e code sulla via Salaria tra via Sambuca Pistoiese l'aeroporto dell'Urbe Anche a causa di lavori che comportano una riduzione della stradale all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe per la presenza di un incidente traffico in coda sulla via Aurelia tra il raccordo è la circonvallazione Aurelia e infine sulla via Pontina si sta in coda per traffico tra Spinaceto e Viale dell'Oceano Atlantico in direzione dell'EUR è tutto per ora e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

