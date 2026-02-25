Traffico Roma del 25-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma del 25 febbraio 2026 alle 7:30 si è intensificato a causa di lavori che riducono le corsie e di incidenti lungo le principali vie di accesso al centro. La Flaminia e la Salaria presentano lunghe code tra il raccordo e l’aeroporto dell’Urbe, mentre sull’A24 si formano rallentamenti tra Tor Cervara e la tangenziale. La Pontina mostra congestioni tra Pomezia e Spinaceto, rallentando la circolazione verso il raccordo anulare. La situazione resta critica nelle prime ore del mattino.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in fase di aumento lungo la rete viaria cittadina soprattutto su tutte le principali strade d'accesso verso in centro a Roma Nord traffico in coda sulla Flaminia tra il raccordo e due punti erano interamente code sulla via Salaria tra via Sambuca Pistoiese è l'aeroporto dell'Urbe Anche a causa di lavori che comportano una riduzione della sede stradale all'altezza appunto dell'aeroporto dell'Urbe traffico in coda sul tratto Urbano della A24 tra l'uscita e Tor Cervara è quella per immettersi sulla tangenziale su Grande Raccordo Anulare rallentamenti per traffico sulla carreggiata interna tra uscite Casilina e abbiamo sulla Pontina rallentamenti con code da Pomezia a Spinaceto Verso il raccordo anulare e tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07:30In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30Traffico intenso questa mattina a Roma.

