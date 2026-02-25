Traffico Roma del 25-02-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma del 25 febbraio 2026 alle 7:30 si è intensificato a causa di lavori che riducono le corsie e di incidenti lungo le principali vie di accesso al centro. La Flaminia e la Salaria presentano lunghe code tra il raccordo e l’aeroporto dell’Urbe, mentre sull’A24 si formano rallentamenti tra Tor Cervara e la tangenziale. La Pontina mostra congestioni tra Pomezia e Spinaceto, rallentando la circolazione verso il raccordo anulare. La situazione resta critica nelle prime ore del mattino.

traffico roma del 25 02 2026 ore 07 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-02-2026 ore 07:30

Luceverde Roma Bentrovati traffico in fase di aumento lungo la rete viaria cittadina soprattutto su tutte le principali strade d'accesso verso in centro a Roma Nord traffico in coda sulla Flaminia tra il raccordo e due punti erano interamente code sulla via Salaria tra via Sambuca Pistoiese è l'aeroporto dell'Urbe Anche a causa di lavori che comportano una riduzione della sede stradale all'altezza appunto dell'aeroporto dell'Urbe traffico in coda sul tratto Urbano della A24 tra l'uscita e Tor Cervara è quella per immettersi sulla tangenziale su Grande Raccordo Anulare rallentamenti per traffico sulla carreggiata interna tra uscite Casilina e abbiamo sulla Pontina rallentamenti con code da Pomezia a Spinaceto Verso il raccordo anulare e tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07:30In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30Traffico intenso questa mattina a Roma.

Temi più discussi: Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; A Roma un convegno sull’importanza del traffico delle rinfuse; Roma, Grande raccordo: incidente mortale. Traffico rallentato.

Roma, Grande raccordo: incidente mortale. Traffico rallentatoLo scontro tra un'autovettura e una moto tra le uscite 25 e 26 del GRA, tra via Laurentina e la Pontina, è costato la vita a una persona. Il transito è consentito solo sulla corsia di emergenza, con c ... rainews.it

traffico roma del 25Blocco del traffico a Roma, quarta domenica ecologica: oggi 22 febbraio si fermano i veicoli a motore. Ecco le fasce orarieIl blocco della circolazione contro l'inquinamento previsto dal calendario del Campidoglio ... roma.corriere.it