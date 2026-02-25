Traffico Lazio del 25-02-2026 ore 09 | 30

luce verde Lazio vetro Mati è a Roma sul grande raccordo anulare rallentamenti e code a tratti per traffico in carreggiata interna tra uscita Settebagni e doppia per una frana chiusa intera via di Fioranello tra via Appia Nuova via Ardeatina transito consentito ai soli residenti sulla Pontina e rallentamenti per traffico tra Spinaceto e raccordo In quest'ultima direzione fino al 26 febbraio senso unico alternato per lavori sulla statale 7 via Appia tra via Nemorense è la via dei Laghi nella fascia oraria dalle 830 alle 16:30 non si escludono disagi al traffico lavori notturni in programma sulla Pontina dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina a chiudere il tratto tra Castel Porziano e Pomezia centro direzione Terracina con uscita obbligatoria allo svincolo per pratica di mare è tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura dell'Arci in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.

Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

Traffico Roma del 25-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati sul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code per traffico intenso ma anche per incidente tra avvenuto tra l'uscita a ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente ... romadailynews.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA. ORDINANZA RELATIVA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLA CONDOTTA ACEA Chiusura via Santa Maria dalle 7 del 19 febbraio alle ore 20 del 31 marzo e comunque fino a fine lavori. Circolazione interdetta in via Santa M - facebook.com facebook