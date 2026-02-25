Traffico in Via delle Bagnese il Comune pronto a cambiare la viabilità

Alleggerire il nodo viario tra via di Scandicci e via delle Bagnese. Con queste premesse l'amministrazione guidata dalla sindaca Claudia Sereni, come fatto in precedenza dalla giunta fiorentina, ha approvato il progetto pensato per aumentare la sicurezza sulle strade e rendere più scorrevole la circolazione in una zona che da tempo presenta diverse problematiche. Il progetto consiste nella realizzazione di una strada a senso unico di percorrenza da via delle Bagnese a via di Scandicci, che insieme alle modifiche alle attuali direzioni di marcia delle due vie, consentirà la creazione di un sistema circolatorio a senso unico per una migliore 'canalizzazione del traffico' intorno all’attuale distributore di carburanti con la dismissione dell’impianto semaforico che determina tempi di attesa molto lunghi. La nuova strada avrà una larghezza di 8 metri lineari suddivisa in due corsie a senso unico di 3,50 metri l’una e due banchine laterali 0,50 ml. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

un intervento dal valore di 1,4 milioni di euro.

