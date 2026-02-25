Tra terra e acqua | Zagonara e la Bassa Romagna medievale protagoniste della mostra archeologica

Sabato 28 febbraio, alle pescherie della Rocca di Lugo, inaugura la mostra “Tra terra e acqua. Archeologia a Zagonara e nelle pianure ravennati medievali”, a cura di Marco Cavalazzi e Sara Morsiani. L’appuntamento è alle 16:30 al Salone estense della Rocca, per una breve presentazione della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

"Tra terra e acqua": Zagonara e la Bassa Romagna medievale protagoniste di una nuova mostra archeologicaSabato 28 febbraio, alle pescherie della Rocca di Lugo, inaugura la mostra “Tra terra e acqua.

A Signa la mostra "Protagoniste": in mostra tre volti della città della Paglia con Stefania Nistri Catarzi, Cristina Sordi e Adelina FranciTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Taglio del...

Temi più discussi: Disfida Estense; Il territorio racconta Gian Antonio Cibotto: le iniziative selezionate tra Padova e Rovigo; Terra acqua aria fuoco Sculture materiche 2017-2025 di Cecilia Miccoli Cherasco – Chiesa di San Gregorio dall’8 marzo al 3 maggio 2026; Apertura varco tra via Mozart e via Bisceglie. Pinqua TERRA verso il completamento.

Ferro, Terra e Acqua: a DNE 2025 il dibattito su infrastrutture e territori al centro dello sviluppo del NordestSi è tenuta a Padova il 20 ottobre 2025 la prima edizione di Direzione Nordest (DNE), promossa dalla Fondazione Stelline insieme a SEC Newgate Italia, con oltre cinquanta relatori tra rappresentanti ... affaritaliani.it

Brusson tra terra e acquaAcqua o terra? Vedere il paesaggio dall'insolita prospettiva che si può avere a bordo di una barca o inoltrarsi nelle profondità di una miniera? Sono due esperienze entrambi possibili nel territorio ... rainews.it

BASSA ROMAGNA/ E' morto a 56 anni il titolare delle Spighe – Non solo piadine di Alfonsine. Dopo la tromba d’aria del 2023 era diventato il volto della battaglia per i ristori e della solidarietà della Bassa Romagna - facebook.com facebook

Sulle tracce dell’Antica Roma in Bassa Romagna Un itinerario tra mosaici, ville romane e antiche testimonianze che raccontano duemila anni di storia. Scopri un volto sorprendente dell’Emilia-Romagna! visiter.it/zz83 | #inEmiliaRomagna x.com