Una fiaba che prende vita in un roseto dove look e make up dialogano come elementi narrativi portanti di un mondo fatato Alla Milano Fashion Week Autunno Inverno 2627, la sfilata di Antonio Marras si è aperta come un libro illustrato in cui ogni pagina profuma di rosa e oro. Il beauty look ha seguito lo stesso filo narrativo della collezione, trasformando il volto in un giardino incantato attraversato da bagliori preziosi. La rosa diventa fil rouge che lega i motivi sugli abiti, i rampicanti ricamati, le velature di pizzo e le giacche riassemblate, fino a sbocciare sulla pelle attraverso applicazioni tridimensionali, Swarovski full face e sculture in filo dorato che si arrampicano sulle sopracciglia come antenne luminose. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra fiori in 3D, chiocciole e opalescenze, il trucco di Antonio Marras è un roseto

Milano Fashion Week, si comincia con il beauty look di Antonio Marras che è pura magiaDalle passerelle Autunno/inverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap Al via la Milano Fashion Week...

La Fondazione Antonio Presti presenta a Librino il "Roseto di San'Agata"La Porta dei Sogni, un progetto di bellezza e condivisione, si arricchisce delle nuove opere: la Luna, le Stelle e le tremila mattonelle realizzate...