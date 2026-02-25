Torre Annunziata Penniniello | al via il cantiere Verde Sociale e Sicuro

Avviati interventi su otto isolati del rione Penniniello per migliorare sicurezza, efficienza energetica e comfort abitativo degli immobili.. Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione degli immobili all’interno del rione Penniniello. Il progetto, del valore complessivo di 4 milioni di euro, prevede la riqualificazione degli stabili, l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico. Tra le opere anche l’installazione di solare termico, nuovi infissi e cappotto termico. “ I lavori interesseranno otto isolati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Daniele Carotenuto – Si tratta di un progetto fermo da due anni e che abbiamo ripreso noi grazie al lavoro fatto in questi mesi per sbloccare l’iter e consentire l’avvio del cantiere”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

