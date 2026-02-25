torna in auge il fondotinta fluido la formula migliore deve essere leggera e idratante

Scendono le quotazioni di Skin Tint e BB Cream, torna in auge il fondotinta fluido. La new wave ha formule ibride tra colore e skincare, un finish glow ma non lucido, una texture tutta da sentire. Provare per credere. Secondo un recente rapporto di Global Growth Insights il mercato dei fondotinta è tornato a trainare l’intero comparto del trucco con un giro di 3,5 miliardi di dollari. Ed è pronto a crescere almeno gli altri sei punti percentuali entro il 2033. Fondotinta fluido leggero e idratante: le novità 2026. Le nuove formule assicurano leggerezza e idratazione. Tutto quello che si chiede ai nuovi fondi per il viso. Scopriamo le novità da non perdere per raggiungere una base make up perfetta e sublimata. Ma fortemente naturale. Popova – SpotlightLaunchmetrics Più fluido e stratificabile. La new generation di Double Wear Stay-in-Place di Estée Lauder tiene sotto controllo i pori per 36 ore e mantiene l’idratazione per 72 (30 ml, euro 59). 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Hyalu B5 Serum La Roche-Posay è il siero idratante migliore per la pelle sensibile, anche grassa

I migliori fondotinta per l'inverno con copertura naturale

