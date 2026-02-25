Torna Blognotes al timone c' è il nuovo direttore Loris Del Frate

È uscito il primo numero del 2026 del periodico bimensile Blognotes che parla di "Esclusioni & Inclusioni" un argomento di stretta attualità con problematiche che riguardano anche il territorio della provincia di Pordenone e dell'intera regione. Si tratta del 21esimo numero del periodico che sin dall'inizio della sua pubblicazione ha come editore Mario Giannatiempo e come proprietario Marco Casolo. Dalla fine del 2025 è cambiato invece il direttore: a Marina Stroili è subentrato Loris Del Frate. Numerosi i collaboratori che si alternano nella realizzazione degli approfondimenti di cui sono ricche le 48 pagine del giornale. In questo numero, tra gli altri, si ricorda Paolo Venti, Ivana Truccolo, Martina Ghersetti, Paola D'Agaro, Franco Regeni, Gianni Zanolin. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche:

Alfonso Signorini resta al timone di Chi: “Rimane il direttore editoriale”

Il Grande Fratello si farà, al timone Ilary Blasi: “Approccio nuovo nel rispetto dell’identità del format”