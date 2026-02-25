Torino panchina granata bollente | la storia dei subentri e la nuova scommessa D’Aversa

Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Chivu Inter, ancora insieme? Ecco il piano di Marotta per blindare il tecnico nerazzurro Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 27ª giornata. Ecco la scelta per Roma Juve La Penna ‘retrocesso’ in Serie B: ecco per quale partita è stato designato dopo gli errori di Inter Juve! La nota ufficiale Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Gardi confessa: «C’è stato il rischio che Osimhen sfumasse. Volevo portare Yildiz al Galatasaray e incontrai la Juve. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Torino, ufficiale l’esonero di Marco Baroni: D’Aversa verso la panchina granataIl Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni a causa dei risultati deludenti della squadra nelle ultime partite.

D’Aversa al Torino: la sfida di rilanciare i granata in Serie ARoberto D’Aversa ha preso il comando del Torino per motivi legati alla necessità di migliorare le prestazioni della squadra.

Argomenti discussi: Mezzogiorno di fuoco per il Genoa, assalto al Torino nel Ferraris bollente; Torino, 3-0 pesantissimo a Genova. La Stampa: Capolinea Baroni. D\'Aversa in pole.

Mezzogiorno di fuoco per il Genoa, assalto al Torino nel Ferraris bollenteMatch spartiacque per la salvezzam De Rossi prova a inguaiare Baroni in crisi. Baldanzi pronto dal 1’, in staffetta con Messias ... ilsecoloxix.it

Torino, dopo la debacle di Genova vicino il cambio in panchina: pronto D'AversaL’ennesima disfatta del Torino non passerà più senza conseguenze, anche perché la situazione sta precipitando sempre di più. Il presidente Urbano Cairo e il ... firenzeviola.it

L'arrivo ufficiale di Roberto D'Aversa sulla panchina del #Torino può mixare le carte in tavola anche per i fantallenatori x.com

