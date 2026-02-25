Tor San Lorenzo I Carabinieri scoprono droga in casa ad un 76enne del posto Sequestrati oltre 700 grammi di stupefacenti tra hashish e cocaina
TOR SAN LORENZO – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 76 enne
I Carabinieri scoprono droga in casa ad un 76enneI Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 76 enne del posto, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un mirato s ... latinaoggi.eu
