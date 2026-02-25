Tommaso Paradiso | dalla prima volta all' Ariston al futuro matrimonio

Tommaso Paradiso sarà in gara nella 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano I Romantici. Sarà la sua prima volta sul palco dell'Ariston dopo una lunga carriera iniziata come frontman dei Thegiornalisti e proseguita da solista. Proprio a ridosso del Festival è uscita la notizia delle sue imminenti nozze con la compagna. Il cantautore romano ha raccontato di aver sentito che fosse arrivato il momento e la canzone giusta da portare a Sanremo, nonostante fino a pochi anni fa avesse detto di non voler partecipare al Festival. "Da concorrente non andrà mai in gare al Festival, in generale non farò mai una gara canora" aveva detto nel 2022 smentendo le voci su una sua partecipazione. "Ho fatto un percorso lunghissimo di alti e bassi e penso di esser pronto per questo passo" ha invece detto recentemente ospite al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, al tempo stesso non si sente in competizione con gli altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

