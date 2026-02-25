Tommaso Andreuzza precipita dall' altezza di 20 metri nel cantiere navale Fincantieri e muore a 27 anni

MONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone dove un giovane operaio è morto per le gravissime ferite riportate dopo una caduta da un'altezza stimata di venti metri. L'incidente mortale si è verificato all'interno dello stabilimento di Fincantieri. Deceduto un operaio 27enne italiano Giovane ma esperto. Così viene ricordato Tommaso Andreuzza, di 27 anni residente a Trieste, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto stamani in Fincantieri. Secondo una ricostruzione più dettagliata, il giovane era impegnato in attività manutentive sul tetto di un capannone all'interno del cantiere di Monfalcone di Fincantieri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

