Tiziano Ferro conquista tutti al Festival di Sanremo | è l’ospite più commentato sui social

Per il cantautore di Latina 191mila conversazioni sui social dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston. E lui ringrazia tutti: “Abbiate il coraggio di riconoscere il vostro valore. Siamo grandi!" Per tanti è stato il vero protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Parliamo di Tiziano Ferro che sul palco dell'Ariston ha incantato portando un medley dei suoi successi e il nuovo singolo “Sono un grande”. Sì, perché l’artista di Latina ha spopolato anche sui social. Tra gli ospiti della prima serata è stato infatti il più commentato: il cantante di Latina ha totalizzato 191mila conversazioni sui social, secondo quanto emerge dall’analisi fatta in esclusiva per Adnkronos da Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

