Tibia umana trovata nel torrente Idice | È di una donna

Un gruppo di volontari stava ripulendo il greto del corso d'acqua quando ha fatto il macabro ritrovamento. Le analisi per risalire all'identità del corpo Un frammento d'osso, verosimilmente umano, è riaffiorato dal fango del torrente Idice durante una giornata dedicata alla cura dell'ambiente. Il ritrovamento è avvenuto domenica 22 febbraio a Borgatella, frazione di San Lazzaro di Savena, dove alcuni volontari impegnati nella pulizia del greto si sono imbattuti nel macabro reperto. A trovare l'osso è stata una ragazza impegnata nell'attività di volontariato. È stata lei, ingenuamente, a portarla a casa per mostrarlo alla famiglia, che ha poi chiamato i carabinieri. I militari del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Lazzaro, sotto il coordinamento della procura della repubblica di Bologna, hanno immediatamente posto il reperto sotto sequestro probatorio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

