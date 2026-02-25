The Mist secondo Mike Flanagan | Dimenticate il film di Darabont il mio non è un remake

La notizia di un nuovo adattamento de La Nebbia ( The Mist ) ha immediatamente diviso il fandom, costringendo Mike Flanagan a intervenire per chiarire la propria visione creativa. Il regista, ormai partner d’elezione per le opere di Stephen King, ha voluto rassicurare il pubblico (via Deadline ): il suo progetto non sarà un “retread” del cult diretto da Frank Darabont nel 2007. “ Amo il film di Darabont e non c’è alcun motivo per rifarlo “, ha spiegato Flanagan via social. “ È per questo che mi sto muovendo in una direzione diversa rispetto alla novella originale del 1980. Le differenze iniziano già dalla prima pagina “. Il filmmaker ha rispedito al mittente i dubbi sulla necessità di questa nuova versione, ricordando come lo stesso scetticismo avesse accolto in passato operazioni come The Haunting of Hill House o Bly Manor, rivelatesi poi successi assoluti. L’opera originale di King esplora l’anarchia e il fanatismo religioso che scaturiscono all’interno di un supermercato nel Maine, mentre fuori una nebbia misteriosa nasconde creature letali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

