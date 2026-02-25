The Menlove in concerto con il tributo agli intramontabili Beatles

Sabato 28 febbraio, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico tornano gli appuntamenti con la musica dal vivo. A partire dalle 22, a salire sul palco saranno i The Menlove, la band tributo agli intramontabili Beatles. The Menlove nascono nel 2008 dall'incontro di quattro musicisti professionisti con alle spalle una vasta esperienza live a fianco anche di grandi nomi del panorama della musica italiana. Lo show proposto al club di Cesenatico comprende una quarantina di canzoni tra le più famose dei Beatles, eseguite con gli stessi strumenti d'epoca e costumi di scena vintage. In repertorio, tutti i singoli più celebri, alcuni B-sides e brani del periodo "Cavern club" e "Amburgo". La band, che ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche e televisive tra cui X Factor, è composta da Tommaso Tam, Giuseppe Bonomo, David Sabiu e Stuart Royan. Per informazioni e prenotazioni contattare il 328 77 23 203. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

