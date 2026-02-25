Terrore a Bravetta | nonno di 85 anni prende a colpi d' ascia la nuora in strada

Armato di ascia ha colpito la nuora in pieno giorno in via di Bravetta. Un'aggressione finita nel sangue che è avvenuta nella mattinata di mercoledì 25 febbraio. Secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri, intorno alle 9 la donna - una 41enne - aveva appena lasciato i figli a scuola. A un certo punto, ha incontrato l'uomo - un 85enne - che all'improvviso ha dato vita al violento attacco, colpendo la vittima a colpi di scure. In quei frangenti un militare libero dal servizio, che si trovava sulla via, è riuscito a disarmare l'anziano poi bloccato dal personale dell'Arma. Contemporaneamente sono stati allertati i soccorsi. La 41enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. In base alle informazioni raccolte non verserebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per capire i motivi che hanno portato al gesto. RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

