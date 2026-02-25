terremoto candidature a sesto il centrosinistra riparte dal via

Paola Morsiani, ex vicequestore a Sesto San Giovanni, ha deciso di correre alle prossime elezioni, dividendo il centrosinistra. La sua candidatura ha portato a tensioni tra i partiti che la sostengono, creando scompiglio tra le diverse fazioni. Il suo nome ha riacceso il dibattito interno, mentre i gruppi politici cercano di trovare una posizione comune. La campagna elettorale si fa più incerta con questa scelta.

Se il nome di Paola Morsiani, ex vicequestore a Sesto San Giovanni, riunisce il Partito Democratico, è anche vero che questa candidatura spacca il centrosinistra. Gli altri partiti con i Giovani Sestesi in testa - bocciano la proposta dei Dem. A rivelare i contorni della discussione interna all’opposizione è l’house organ della civica di Paolo Vino, l’imprenditore in politica ormai dagli anni Novanta, che lascia sul tavolo la sua candidatura per le Amministrative dell’anno prossimo. "Doveva essere un incontro chiave e invece si è risolto con l’ennesima fumata nera. Le forze d’opposizione si sono ritrovate per cercare di dare una volta per tutte una scossa, se non decisiva comunque importante, sul nome del candidato della coalizione di centrosinistra, ma ancora una volta è stato solo un tergiversare, un tentennare, un prendere tempo e un tentativo di cercare come ottenere, egoisticamente, il migliore posto al sole". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

