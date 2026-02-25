Terni prove di ‘Gigi Palasport’ e concerto di Gigi D’Alessio | grandi manovre al PalaTerni ORDINANZA

Inizierà da Terni il tour 2026 di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano infatti, debutterà al PalaTerni con la data “zero” di “Gigi Palasport”, che ripercorre i trent’anni di carriera tra successi storici e brani recenti. A tal proposito, per consentire le operazioni di carico, scarico e sosta dei mezzi di produzione, è stata adottata un’apposita ordinanza. Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del governo del territorio, Federico Nannurelli, dopo apposita richiesta: “Avanzata dalla Soc. Pala Ternana Eventi S.r.l., tendente a ottenere l’istituzione di alcuni provvedimenti di modifica della circolazione stradale nell’area di sosta autovetture posta sul retro del palazzetto”. Pertanto: “Dalle ore 7 del 9 marzo alle ore 24 del 17 marzo sia istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, onde consentire le operazioni di carico, scarico e sosta dei mezzi della produzione per l’evento in premessa indicato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

