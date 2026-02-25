Terni cantiere di via Tre Venezie | Comportamenti scorretti hanno causato blocchi stradali Disagi per il quartiere di Prisciano

Audizione del funzionario Stefano Carloni nel corso della prima commissione consiliare: “Problematiche risolte con l’intervento della polizia locale” Una riapertura completa al traffico è ormai prossima. I lavori al culmine di via Tre Venezie (direzione Spoleto) sono giunti al capolinea. Lo ha dichiarato il funzionario Stefano Carloni nel corso della prima commissione consiliare di mercoledì 25 febbraio: “Entro oggi, al massimo domani, i lavori saranno terminati”. Il consigliere comunale Mirko Presciuttini ha chiesto un aggiornamento sullo stato del cantiere, che ha generato diverse criticità a livello di viabilità: “I riflessi sono stati enormi. Interventi – ha ricordato Stefano Carloni – su richiesta del gestore degli apparati fognari, dopo che la scorsa estate si era verificata una rottura a quattro metri di profondità. Il Servizio idrico aveva provveduto a sistemare, garantendo l’esercizio viario. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

