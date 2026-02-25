Ternana terzo trionfo di fila | Gruppo straordinario

La Ternana conquista il suo terzo successo consecutivo a causa di una rimonta decisa nel secondo tempo. Dopo una partenza difficile, con una sconfitta e un pareggio, i rossoverdi dimostrano una crescita evidente e salgono al quarto posto. La squadra ha mostrato determinazione e compattezza, invertendo il trend negativo delle ultime partite. La vittoria di oggi conferma il miglioramento e la capacità di reagire alle difficoltà.

Tre vittorie consecutive, per la prima volta in campionato. I rossoverdi sono approdati al 4° posto con una rapidità inattesa dopo la sconfitta con la Torres e il pareggio di Pontedera, risultati e prestazioni deludenti che avevano generato perplessità, critiche a squadra e tecnico. Non sembrava essere lo scenario adatto per un’immediata riscossa. Invece, ora la Ternana affianca in classifica Juventus Next Gen e Campobasso, con il vantaggio che entrambe devono ancora effettuare il turno di riposo (come la Pianese che segue a una lunghezza). Il team molisano, reduce dalla vittoria in rimonta contro quello piemontese, domenica sarà al "Liberati" (ore 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ternana-Bra 2-0, Fabio Liverani: "Vittoria tra le difficoltà che conferma quanto il gruppo sia straordinario"Dopo la vittoria per 2-0 contro il Bra, l'allenatore della Ternana Fabio Liverani sottolinea la forza del gruppo e la capacità di superare le difficoltà, anche quelle extracampo, che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa.

