A seguito dell’avvio, da parte della Regione Siciliana, dell’iter autorizzativo per la realizzazione di due collegamenti alle cabine primarie di Sortino e Lentini, Terna pubblica l’avviso con le particelle catastali delle aree potenzialmente interessate dall’intervento, ricadenti nel Libero consorzio comunale di Siracusa. L’opera, per cui la Società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà complessivamente circa 18 milioni di euro, è finalizzata al potenziamento della rete elettrica dell’area, migliorandone affidabilità, efficienza e sostenibilità. Nel dettaglio, il progetto prevede due nuovi elettrodotti in cavo della lunghezza complessiva di oltre 6 km nei Comuni di Sortino, Melilli e Carlentini. I collegamenti uniranno le cabine primarie di Sortino e di Lentini alla linea “Pantano-Melilli” e consentiranno la successiva demolizione di circa 50 km di linee aeree esistenti nei Comuni di Catania, Melilli, Augusta, Carlentini e Priolo Gargallo, liberando circa 145 ettari di territorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terna: al via l’iter per due nuovi collegamenti in cavo interrato in provincia di Siracusa

Leggi anche:

Ditta trancia un cavo interrato durante i lavori. Zona di Arezzo senza elettricità

Terna, al via l’iter autorizzativo per l’ammodernamento della Rete Elettrica nell’area Sud di Salerno

Temi più discussi: Classifica della reputazione di sostenibilità delle aziende italiane: podio a Intesa Sp, Terna e A2A; Terna: a gennaio aumentati i consumi elettrici del +4,1%, confermato il trend di ripresa del fabbisogno elettrico; Terna: prima società elettrica al mondo nel Sustainability yearbook 2026 di S&P global; INPS lancia l'hub unico per la genitorialità, al via l'interoperabilità con 300 servizi della PA.

Terna: al via l’iter per due nuovi collegamenti in cavo interrato in provincia di SiracusaPrevisto un investimento di circa 18 milioni di euro per il potenziamento della rete elettrica locale. L’intervento consentirà di demolire circa 50 km di linee aeree e di liberare 145 ettari di territ ... msn.com

Terna, al via l'iter per alimentare la tratta ferroviaria Verona-BolzanoAvviato l’iter per alimentare la tratta ferroviaria Verona-Bolzano con una nuova stazione elettrica a 132 kV a Murazzi, nel comune di Trento, da connettere all'adiacente sottostazione di Rete ... rainews.it

Luca Cremonesi Il sindaco Volpi: «L’infrastruttura sarà totalmente interrata». La spesa di cinque milioni di euro sarà sostenuta da Terna - facebook.com facebook