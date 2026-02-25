Terminal passeggeri del porto di Messina intitolato a Omayma Ben Ghalloum | evento di apertura e inaugurazione

Il 27 febbraio alle ore 12 sarà inaugurato il Terminal passeggeri della banchina Rizzo del porto di Messina, realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La struttura sarà intitolata a Omayma Ben Ghalloum, mediatrice culturale, vittima di femminicidio. Omayma Ben Ghalloum, giovane donna e madre tunisina, fu brutalmente uccisa a 33 anni dal marito la notte del 4 settembre 2015, al rientro dal suo lavoro sulle banchine del porto di Messina, dove prestava servizio per l’Ufficio Immigrazione della Questura come mediatrice culturale. Le sue ultime ore di vita erano state dedicate, ancora una volta, a facilitare il dialogo tra i migranti e le istituzioni, ruolo in cui rappresentava un punto di riferimento prezioso. L’AdSP dello Stretto, esprimendo la piena condanna di ogni forma di violenza, in generale, e contro le donne in particolare, vuole così ricordare questa esemplare figura di donna, che con impegno e abnegazione e nonostante le enormi difficoltà era riuscita a realizzarsi lavorativamente per assicurare soprattutto alle sue quattro bambine un futuro più sereno e ricco di opportunità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

