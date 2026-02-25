L'intervento di Donald Trump sullo Stato dell'Unione ha scatenato reazioni dure, poiché i Democratici lo hanno accusato di aver causato vittime innocenti attraverso le sue politiche. Durante il discorso, alcuni membri dell'opposizione hanno interrotto l'oratore gridando accuse dirette. La tensione si è intensificata quando i presenti hanno iniziato a protestare rumorosamente, creando un clima di forte scontro in aula. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media.

Durante il discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump - il più lungo della storia - non sono mancati i momenti di tensione. Un deputato è stato cacciato per aver ricordato il video razzista sugli Obama postato dalla Casa Bianca. Quando il presidente ha parlato del Minnesota, una parlamentare ha attaccato ricordando l'ICE: "Hai ucciso degli americani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione e la lite con la deputata: «Hai ucciso degli americani» – Il videoUn discorso di Trump sullo Stato dell’Unione ha scatenato una furiosa lite con una deputata, che lo ha accusato di aver causato la morte di alcuni americani.

Il più lungo e turbolento discorso di un Presidente degli Stati Uniti sullo stato dell’Unione: ecco cosa ha detto TrumpDonald Trump ha pronunciato il suo discorso sullo Stato dell’Unione, motivato dalla crisi economica causata dalla pandemia.

Il discorso di Trump alla Nazione, Putin attacca i leader europei - 1mattina News 18/12/2025

Temi più discussi: Tensione al discorso di Trump sullo Stato dell'Unione, Democratici attaccano: Hai ucciso degli americani; Stato dell’Unione: attesa al Congresso per il discorso di Trump; Borsa: Europa punta ad apertura in cauto rialzo, attesa per discorso di Trump; Trump nel discorso su Stato dell'Unione: 'Su dazi decisione infelice'.

Discorso sullo Stato dell'Unione di Trump: rivendicazioni, espulsione e tensioniIl presidente presenta un bilancio entusiasta del suo primo anno di secondo mandato, ma il discorso è segnato dall'espulsione di un deputato e da affermazioni controverse su immigrazione, lavoro e tar ... notizie.it

Il Ritorno del Sogno Americano: Analisi del Discorso di Donald Trump al CongressoIn una cornice di solennità e tensione politica, il Presidente Donald Trump si è presentato davanti alle camere riunite del Congresso per ... dailyexpress.it

Tensione tra Stati Uniti ed Europa. "Ormai c'è una frattura. La Nato non è più scontata", ha detto ieri #Merz alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Attesa per l'intervento oggi del segretario di Stato Usa Rubio. Nel video un passaggio del discorso del can x.com

#musica L’esibizione di Bad Bunny al SuperBowl e il discorso che ha tenuto per la vincita del Grammy sono fondamentali per il periodo storico in cui ci troviamo, caratterizzato da un clima di tensione e discriminazione, soprattutto negli USA. Scopri di più - facebook.com facebook