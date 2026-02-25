Tennis esiste la partita perfetta? Sì l' ha fatta Alcaraz e lo provano i numeri

Lo straordinario livello raggiunto da Carlos Alcaraz in questo inizio di 2026 è certificato anche dai numeri. La pazzesca finale di Doha vinta 6-2 6-1 dallo spagnolo in 50 minuti contro Arthur Fils è stata la performance che ha ottenuto il punteggio più alto da Tennis Insights dal 2023 ad oggi. Uno stupefacente 9.68, un qualcosa molto simile alla perfezione, un 10 sfiorato per una prestazione al di là di ogni immaginazione, soprattutto nel secondo set. Nessuno nel 2024 e nel 2025 aveva raggiunto un simile punteggio. L’ultimo a riuscirci era stato Novak Djokovic nella finale delle Finals 2023, quando per battere Jannik Sinner il serbo aveva raggiunto uno stratosferico 9.75. “Penso che qualche avversario mi ritenga imbattibile in questo momento”, ha detto Alcaraz dopo Doha, e con questi numeri (imbattuto nel 2026 con una striscia di 12-0) si può capire il perché. Tennis Insights si basa su metriche avanzate calcolate tramite intelligenza artificiale, algoritmi di tracciamento della palla e dei giocatori in tempo reale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

"Oggi il tennis è morto": caso Zverev-Alcaraz, lo sfogo dei fan: "Ha ragione, però..."La partita tra Zverev e Alcaraz ha scatenato molte polemiche sui social.

Carlos Alcaraz chiede di cambiare una regola, lo fa per tutti: “Non ha senso, il tennis è spettacolo”Carlos Alcaraz ha protestato dopo aver ricevuto una violazione del tempo durante il match contro Khachanov a Doha.

Francesco Maestrelli vince la partita della vita agli Australian Open: ora può sfidare DjokovicFrancesco Maestrelli si è qualificato per la prima volta per un torneo del Grande Slam. Agli Australian Open è riuscito a vincere in cinque set contro Atmane e nel secondo turno può affrontare Novak

In tv 7 milioni per Sinner-Alcaraz: la partita di tennis più vista della storia. E rispetto all'Italia...La finale delle Atp Finals è stata la partita di tennis più vista nella storia della tv. Sinner batte se stesso. Sì, perché la sfida contro Alcaraz, andata in onda su Raidue e Sky, ha catturato 7

