Tempi di recupero per Rovella | il chirurgo rivela i dettagli dopo l' operazione

un intervento chirurgico volto a ridurre e stabilizzare una frattura della clavicola ha definito un percorso di recupero articolato, seguitato con attenzione dallo staff medico. l’operazione è stata eseguita dal dottor giovanni di giacomo, è durata circa 45 minuti ed è stata descritta come procedura di routine nel contesto sportivo, anche se meno frequente nel calcio. l’obiettivo principale riguarda la gestione efficace della stabilità ossea e l’avvio di una riabilitazione mirata per tornare a prestazioni competitive. i tempi di recupero stimati indicano un periodo di circa tre mesi per il completo riassestamento biologico, con il reinserimento negli allenamenti di gruppo previsto intorno al secondo mese e un ulteriore periodo mirato prima di affrontare nuovamente i contrasti tipici delle partite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

