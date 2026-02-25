Telese cucina del benessere | appuntamento con Tanta pasta quanto basta

Mercoledì 04 marzo 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la propria sede sociale di Piazzetta G. Romano 15 a Telese Terme, ospiterà l’incontro con gli autori del libro “Tanta pasta quanto basta. Un’allegra guida alla cucina del benessere”, edito da Homo Scrivens Editore, 2025. L’“allegra guida alla cucina del benessere” realizzata dagli ospiti del pomeriggio culturale, nonché specialisti del settore, è un ricettario «romanzato» che insegna a dimagrire in salute, godendosi la dieta mediterranea senza rinunciare al piacere della tavola e della socialità. Attraverso la storia del protagonista Nicolino, il libro offre mirati consigli nutrizionali, sfata i “falsi miti” su come perdere peso velocemente e include oltre cinquanta ricette salutari (dall’antipasto al dolce). 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

