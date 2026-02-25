Telemedicina | il 2 marzo il taglio del nastro per la postazione a Montano Antilia

Il sindaco Luciano Trivelli ha annunciato l'apertura della nuova postazione di telemedicina a Montano Antilia, prevista per il 2 marzo, per migliorare l’assistenza sanitaria locale. La decisione nasce dalla crescente richiesta di servizi medici a distanza, soprattutto nelle zone più isolate. La postazione consentirà ai cittadini di consultare medici specialisti senza spostarsi, offrendo un supporto immediato. La struttura sarà operativa già dalla prossima settimana.

Sarà attiva dal 2 marzo, presso la Guardia Medica di Montano Antilia, la postazione di Telemedicina. Ad annunciarlo, il sindaco Luciano Trivelli. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 13, nei giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì). "Nel campo della digitalizzazione, il Comune di Montano Antilia è in procinto di attivare una postazione completamente dedicata alla telemedicina -spiega il primo cittadino- La telemedicina consente di collegare l'utente al medico a distanza ed è in grado di offrire videovisite, videoconsulti e monitoraggio dei parametri. Un servizio fortemente perseguito dall'Amministrazione Comunale, un servizio che con una tempistica contenuta, diventerà di estrema utilità ed importanza per i cittadini di Montano, Abatemarco e Massicelle", ha concluso Trivelli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

