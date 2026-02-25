Teheran sotto assedio | scontri al cuore del potere iraniano

Secondo informazioni diffuse da ambienti vicini all’opposizione iraniana, il comando interno dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (PMOIMEK) ha riferito che nelle prime ore di lunedì 23 febbraio 2026 e fino al pomeriggio della stessa giornata si sono verificati scontri di eccezionale violenza con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica nei pressi del complesso che ospita la Guida Suprema. Il bilancio provvisorio parla di oltre cento militanti del movimento rimasti uccisi o arrestati nel corso delle operazioni. Un secondo gruppo, composto da più di 150 combattenti che si era attestato nel secondo anello di sicurezza attorno alla sede centrale, sarebbe riuscito a ritirarsi e a rientrare nelle proprie basi prima della mezzanotte, secondo l’orario di Teheran. 🔗 Leggi su Panorama.it

