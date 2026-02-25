tecno rilancia i dispositivi android modulari con un telefono concettuale

Tecno ha presentato un nuovo concept di telefono modulare, motivato dalla crescente domanda di dispositivi personalizzabili. Il progetto utilizza una tecnologia di connessione magnetica per permettere agli utenti di aggiungere o rimuovere componenti facilmente. Questo approccio mira a offrire maggiore flessibilità senza sacrificare l’estetica, mantenendo un design pulito e compatto. La presentazione anticipa le novità che arriveranno al prossimo evento di settore.

questo testo presenta il concetto di telefono modulare di tecno, previewato prima del mwc 2026. il progetto propone una tecnologia di interconnessione magnetica modulare e un ecosistema modulare destinato a personalizzare l’uso quotidiano, mantenendo al contempo linee pulite e una gestione dello spazio contenuta. tecnologia modulare per smartphone tecno: concetto magnetico e obiettivo. ecosistema modulare e architettura magnetica ultrafine. il fulcro del progetto consiste in un ecosistema modulare costruito attorno a una architettura magnetica ultrafine. il corpo di base appare molto sottile, con l’obiettivo di non appesantire l’ingombro pur offrendo la possibilità di aggiungere componenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

AirDrop per tutti i dispositivi Android: Google replica la funzionalità di condivisione tra dispositivi AppleGoogle sta lavorando a una funzione di condivisione rapida simile ad AirDrop, questa volta per dispositivi Android.

Apple punta a rendere iphone irrinunciabile con dispositivi indossabili android deve essere prontoApple ha annunciato che il suo nuovo aggiornamento mira a rendere l’iPhone ancora più indispensabile grazie all’introduzione di dispositivi indossabili compatibili con Android.