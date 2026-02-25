Tasse entrate e spese | i numeri del bilancio 2026-2028 del Comune di Bari Oggi atteso il sì finale

Proseguirà oggi pomeriggio alle 15 la seduta del Consiglio comunale di Bari con all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio di Previsione 20262028. Ieri, la lunga seduta cominciata alle 14 e terminata dopo le 21 non era stata sufficiente per completare il tutto. I consiglieri hanno deciso di aggiornarsi a oggi dopo aver completato la discussione generale, dopo che l'assessore alla Fiscalità locale Diego De Marzo aveva presentato il documento. In precedenza, i consiglieri avevano approvato altri due punti. Il primo riguardava la ratifica con cui dare via libera alla realizzazione di un edificio per servizi, uffici comunali e parcheggio pluripiano sull'estramurale Capruzzi. Il secondo, ben più corposo, era il Piano Triennale Opere Pubbliche 2026-2028. Nel pomeriggio, invece, spazio agli emendamenti che saranno presentati da maggioranza e opposizione, prima dell'approvazione finale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il Comune presenta il bilancio di previsione 2026-2028: spese e investimenti, tutti i datiQuesta mattina il Comune di Ferrara ha reso noto il bilancio di previsione per gli anni 2026-2028.

Rimborso spese, le nuove regole spiegate: come evitare le «tasse nascoste» in busta pagaI nuovi obblighi di tracciabilità rischiano di configurare un aumento delle tasse in busta paga. Perché se alcuni pagamenti avvengono in contante il rimborso del datore del lavoro può essere tassato, ... msn.com

